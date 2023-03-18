Противники совершили десятки обстрелов из реактивных систем залпового огня, отметили в Генштабе.

За сутки российские оккупанты нанесли 1 ракетный и 34 авиационных удара, вероятность нанесения ракетных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.

Об этом в своей сводке сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины. "Противник нанес 34 авиационных удара. 11 из них - с применением БПЛА "Шахед-136", - говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что 10 вражеских дронов уничтожила наша противовоздушная оборона, а один БПЛА попал в объект промышленной инфраструктуры. К счастью, жертв среди гражданских нет.

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Также противник нанес один ракетный удар и совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Один из них - по поселку Велетенское Херсонской области. Обломками повреждены семь частных домов и здание местного детского сада, никто не погиб.

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Вечером 17 марта российские захватчики запустили по Украине из Брянской области и восточного побережья Азовского моря иранские беспилотники-камикадзе "Шахед"-136/131.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что противник запустил 16 дронов и 11 из них удалось ликвидировать. Дроны были ликвидированы в восточных, западных и центральных областях Украины.

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