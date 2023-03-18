Атака осуществлялась с восточного побережья Азовского моря и из Брянской области РФ.

Около 21.00 17 марта российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами-камикадзе иранского производства типа "Shahed-136/131".

Как сообщают Воздушные Силы ВС Украины в Telegram, атака осуществлялась с двух направлений – с восточного побережья Азовского моря и из Брянской области РФ.

Силами и средствами воздушных командований "Центр", "Схид" и "Запад" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожено 11 ударных БпЛА в центральных, западных и восточных областях соответственно.

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Атака России с помощью дронов - подробности

Вечером в пятницу, 17 марта, в большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу. Связана она была с атакой дронами.

Военные из воздушного командования "Схид" уничтожили в небе над Днепропетровщиной три вражеских "шахеда", однако два беспилотника попали в объект критической инфраструктуры в Новомосковске.

По словам начальника КМВА Сергея Попко, враг запустил в направлении Киева барражирующие боеприпасы "Шахед", однако силами ПВО все воздушные цели были уничтожены.

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