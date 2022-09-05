Отношение россиян к войне в Украине меняется, поделился секретарь СНБО.

В России падает уровень поддержки войны против Украины.

Об этом написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в Twitter.

"Растет негативное отношение – тенденция, которая приобретает динамику. Турбулентность процессов в дальнейшем будет дестабилизировать ситуацию и расшатывать всю конструкции псевдофедерального образования РФ. Недоимперия должна быть разрушена!" – отметил Данилов.

Видео дня

Напомним, российские оккупационные войска вторглись на украинскую территорию рано утром 24 февраля. Враги обстреливали военные и гражданские объекты.

В начале сентября заместитель министра внутренних дел Евгений Енин поделился, что из-за оккупантов в нашей стране уже погибли более 7 тысяч гражданских.

8 апреля Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщил, что среди россиян 74% опрошенных поддерживали войну в Украине. В июле росСМИ опубликовали результаты закрытого опроса, согласно которым боевые действия РФ против Украины поддерживали только 57% опрошенных.

Вас также могут заинтересовать новости: