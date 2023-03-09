Найденные документы противника станут частью уголовного производства по вторжению РФ в Украину, отметили в ГПСУ.

На освобожденных территориях Донецкой и Харьковской области пограничники нашли служебные документы российских оккупантов.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины. В ГПСУ добавили, что бумаги станут частью уголовного производства по вторжению России в Украину.

"На освобожденных территориях Донецкой и Харьковской областей пограничники обнаружили служебную документацию захватчиков", - отметили в ГПСУ.

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В ведомстве отметили, что найденные отчеты о боевых действиях враг оставил во время "плановой перегруппировки войск".

Война России против Украины - что надо знать сегодня

Вооруженные силы Украины освободили от россиян часть захваченных территорий на востоке, севере и юге нашего государства. Сейчас самые ожесточенные бои идут на Донбассе.

Эпицентром главного удара противника остается город Бахмут Донецкой области. За Бахмут с украинским воинам приходится сражаться с "вагнеровцами", усиленными российскими мотострелками и десантниками.

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