На освобожденных территориях Донецкой и Харьковской области пограничники нашли служебные документы российских оккупантов.
Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины. В ГПСУ добавили, что бумаги станут частью уголовного производства по вторжению России в Украину.
"На освобожденных территориях Донецкой и Харьковской областей пограничники обнаружили служебную документацию захватчиков", - отметили в ГПСУ.
В ведомстве отметили, что найденные отчеты о боевых действиях враг оставил во время "плановой перегруппировки войск".
Война России против Украины - что надо знать сегодня
Вооруженные силы Украины освободили от россиян часть захваченных территорий на востоке, севере и юге нашего государства. Сейчас самые ожесточенные бои идут на Донбассе.
Эпицентром главного удара противника остается город Бахмут Донецкой области. За Бахмут с украинским воинам приходится сражаться с "вагнеровцами", усиленными российскими мотострелками и десантниками.