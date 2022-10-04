Ряд российских генералов хотят, чтобы Россия вывела войска из Украины, полагает эксперт.

В Генеральном штабе армии Российской Федерации появилась так называемая фронда - группа генералов, которые постоянно пытаются объяснить президенту Владимиру Путину, что нужно отводить войска с украинской территории.

Некоторые генералы пытаются донести российскому лидеру, что необходимо сохранить хотя бы часть войск в боеспособном состоянии, иначе РФ останется со срочниками и без техники, рассказал военный эксперт - полковник запаса Олег Жданов.

"На мой взгляд, в Генеральном штабе Российской Федерации уже сформировалась так называемая "фронда", то есть группа генералов, которая постоянно пытается донести Путину, что надо отводить войска, надо сохранить хоть какую-то часть армии в боеспособном состоянии, нельзя убивать все и сразу…", - поделился он.

Потери России в Украине и мобилизация - важные новости

21 сентября Владимир Путин заявил, что в России началась частичная мобилизация военнослужащих. Мобилизовать должны были только военных, которые находились в запасе. Позже не раз появлялись сведения, что повестки получали люди, непригодные к службе.

Российский министр обороны Сергей Шойгу сказал, что в Украине якобы ликвидированы только 5 937 военных РФ, а при этом мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

Генштаб ВСУ сообщил, что на нашей земле по состоянию на 4 октября уже уничтожены около 60 800 оккупантов и, в частности, 2 424 вражеских танка, 5 018 боевых бронированных машин, 1 407 артсистем, 266 самолетов и 228 вертолетов.

Справка УНИАН. Фрондой называют политическую оппозицию или антиправительственные беспорядки.

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