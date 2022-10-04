В нашем государстве ликвидировали еще 44 танка противника.

За минувшие сутки потери России в Украине возросли на 370 человек.

Таким образом общие потери противника по состоянию на вторник, 4 октября, составляют около 60 800 человек, сообщил Генштаб ВСУ.

По его данным, на нашей земле уничтожено еще 44 танка противника, 27 боевых бронированных машин, 2 артиллерийских системы, 2 реактивные системы залпового огня, 1 средство противовоздушной обороны, 1 самолет, 2 беспилотника и 12 единиц автомобильной техники.

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В Генштабе добавили, что противник понес наибольшие потери на Бахмутском и Краматорском направлениях.