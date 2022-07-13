Противники хотят запугать мирных жителей, отметил глава Николаевской ОВА.

Обстрел объектов гражданской инфраструктуры - это тактика, которую не придумал лично президент Российской Федерации Владимир Путин.

Российские оккупанты используют эту тактику, чтобы запугать мирных жителей, но это вовсе не действует на украинцев, а только добавляет ненависти к противнику, рассказал председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в эфире "Апостроф TV".

По его словам, оккупанты обстреливают объекты гражданской инфраструктуры, чтобы люди начали паниковать и обращались к властям, чтобы война была прекращена.

"...Эта тактика не выдумана оккупантами или лично президентом Российской Федерации. Они всегда использовали эту тактику, когда убивают мирное население для того, чтобы поднималась паника, и люди обращались к правительству, чтобы прекратить войну... Дело в том, что на наше население, именно на украинцев, это совсем не действует. Это только добавляет ярости и ненависти к российским оккупантам", - отметил собеседник.

Напомним, РФ вторглась на украинскую территорию рано утром 24 февраля.

Противники обстреливали военные объекты, а также гражданские, в частности, в Николаеве, было много жертв и пострадавших.

В июле советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов предупредил, что в ближайшее время у оккупантов не будет успехов на фронте, поэтому они будут больше запугивать граждан нашего государства, чтобы вынудить к переговорам.

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