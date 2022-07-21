Президент России ни на йоту не изменил своих требований, считает военный эксперт.

Главное требование президента Российской Федерации Владимира Путина насчет Украины - поглощение нашего государства.

Если бы сейчас между Украиной и РФ состоялись мирные переговоры, то во время них российская сторона пыталась бы "застолбить" оккупационные достижения своих пособников в Украине, рассказал полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов в интервью ведущей ТСН на телеканале 1+1 Наталье Мосейчук.

По его словам, во время переговоров Россия могла бы принуждать украинскую сторону "предоставить автономию" новообразованиям, которые она в нашей стране пытается создать.

"Путин ни на йоту не изменил своих требований. Его главное требование - это поглощение Украины как политической единицы вместе с территорией...", - отметил собеседник.

Напомним, Россия весной 2014 года захватила украинский Крым, а позже вторглась на часть востока нашей страны и поддержала боевиков, которые создали так называемые "ДНР" и "ЛНР". Россию наказали за агрессию против Украины - ряд стран ввели санкции.

Рано утром 24 февраля РФ снова пошла на агрессию против украинского государства - на этот раз вторжение было масштабным. Москва назвала свои действия "спецоперацией" для "демилитаризации" и "денацификации" Украины, утверждала, что якобы хочет защитить "ЛДНР", а взяла под контроль новые территории Донбасса и ряд населенных пунктов на юге нашей страны.

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