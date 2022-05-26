В поселок Кирилловка зашло 30 единиц российской техники.

Россияне доставили в Мелитополь снятые с консервации танки Т-62.

Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация.

Отмечается, что российские оккупанты продолжают осуществлять активную подготовку к наступательным действиям на Запорожском направлении.

"Эшелон устаревших танков Т-62, который русские все-таки сняли с консервации, сегодня прибыл в Мелитополь. Танки оснащены пушками с калибром 115 мм", - говорится в сообщении.

Также, по данным ОВА, в поселок Кирилловка зашло 30 единиц российской техники. По сообщению местных жителей, почти на каждом перекрестке стоят БТРы. Также есть вероятность, что кирилловские базы отдыха могут стать пристанищем для оккупантов и, в результате, пострадать от мародерства, как это было в Бердянске.

Согласно сообщению, Телеграмм-каналы оккупантов сообщают, что началась подготовка инфраструктуры и сотрудников для выдачи российских паспортов жителям Запорожской области.

В течение суток враг обстрелял позиции наших войск и гражданскую инфраструктуру в районах Орехова и Гуляйполя, а также совершил авиационные удары и артиллерийские обстрелы в районах Полтавки. Однако россияне продолжают нести потери личного состава и военной техники. Регулярно поступает информация о сосредоточении значительного количества раненых военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации в лечебных учреждениях временно аннексированного Крыма.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты начали переброску для оккупационных сил в Украине древних советских танков Т-62.

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