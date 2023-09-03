Сейчас Россия уже не имеет такого количества ракет как в прошлом году, однако работает над наращиванием производства дронов, отметили в Воздушных силах.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о подготовке Украины к российским обстрелам осенью. Украина продолжает укреплять защиту неба накануне возможных обстрелов, сообщил он в эфире телемарафона.

По словам Игната, одновременно РФ также работает над увеличением объемов производства беспилотников, и ночная атака по Одесской области является тому подтверждением. "Мы укрепляем наши воздушные силы, все Силы обороны Украины укрепляют свою ПВО, "малое" ПВО. Понятно, что ПВО малого радиуса действия не имеет такой большой дистанции для уничтожения воздушных целей, однако если его будет больше, то и результат будет лучше", - сказал он.

Представитель Воздушных сил ВСУ напомнил, что в том году РФ начала массированные атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру с сентября. С 11 сентября 2022 года по 9 марта 2023 года было уничтожено 750 российских крылатых ракет и примерно такое же количество ударных дронов.

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Он также уточнил, что сейчас Россия уже не имеет такого количества ракет как в прошлом году, однако работает над наращиванием производства дронов.

"Я думаю, что весь народ готов. Думаю, энергетики тоже подготовились к возможным таким негативным сценариям. И противовоздушная оборона, безусловно. Напомню, год назад мы вообще не имели западных средств... среднего радиуса действия. У нас только осенью появились первые NASAMS и IRIS и то - в очень ограниченном количестве... на сегодня мы имеем такое разнообразие средств ПВО, которого нет во всем мире", - добавил Игнат.

По его словам, украинские зенитчики из-за этого шутят о "винегрете с ПВО". Ведь все западные средства противовоздушной обороны, которые получила Украина, дополняют уже имеющуюся в Украине советскую технику и системы. В частности, речь идет о системах С-300, С-125, Бук-М1, которые есть на вооружении украинской армии и также сбивают вражеские цели.

"Весь этот винегрет или солянка как говорится, работает и приносит результат. Просто вопрос в том, что этого недостаточно. Поскольку страна большая и приходится локально организовывать ПВО, защищая объекты, города и стратегические государственные объекты", - уточнил Игнат.

Он считает, что имеющиеся у Украины сейчас силы ПВО могли бы дополнить современные западные истребители F-16, которые бы осуществляли прикрытие с воздуха и перехватывали вражеские цели на подступах, уничтожая и крылатые ракеты, и дроны оккупантов.

Война в Украине - новости, которые стоит знать

Как сообщал УНИАН, этой ночью Россия атаковала юг Одесской области несколькими волнами беспилотников Shahed-136/131 с южного и юго-восточного направлений. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 22 из 25 запущенных россиянами дронов.

В результате атаки есть попадание в припортовую инфраструктуру региона, возник пожар, который оперативно ликвидировали. Также известно о двух пострадавших гражданских - сотрудниках порта, их госпитализировали.

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