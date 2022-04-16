Нет никаких шансов, что Россия сможет угрожать странам НАТО.

Русские проигрывают войну против Украину, в том числе, из-за ужасного уровня штабного управления. Но все равно оккупанты попытаются атаковать ВСУ на открытой местности в восточном регионе.

Об этом в эфире американского телевидения заявил генерал в отставке и военный аналитик Барри МакКэффри.

После Донбасса русские попытаются захватить Одессу.

"Русские потеряли уже 35 тысяч убитыми и ранеными. Так что теперь они попытаются разбить украинские войска не в городах с плотной застройкой, а на открытой местности Донбасса. А потом попытаться захватить Одессу. США и 50 союзников сейчас помогают украинским войскам оружием на открытой местности", - сказал генерал.

По его словам, нет никаких шансов, что Россия сможет угрожать странам НАТО.

"Это невозможно. Россия отправила 60% своего личного состава воевать в Украину. У них дела так себе. Они проигрывают театры боевых действий, у них ужасный уровень штабного управления, тактический уровень 65 батальонов низок, неэффективен и страдает от отсутствия дисциплины", - отметил военный аналитик.

По его словам, "Путин стратегически эту войну уже проиграл. НАТО сильнее чем прежде, идет перевооружение, Финляндия и Швеция готовы присоединиться".

Война России против Украины

Российские войска вторглись в Украину утром 24 февраля. Нападение РФ сопровождалось бомбардировками военных и гражданских объектов.

После неудачной попытки штурма столицы оккупационные силы сосредоточились на терроре гражданского населения во временно захваченных населенных пунктах.

Есть факты расстрела мирных жителей, пыток и изнасилований, а также мародерства.

В конце марта стало известно, что разгромленные украинской армией силы России отступают в сторону Беларуси для перегруппировки и нанесения удара с востока.

Агрессор пытается прорвать оборону ВСУ в направлении Харькова и войти в южные регионы.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали более 20 тысяч оккупантов и уничтожили тысячи единиц военной техники.

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