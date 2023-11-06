Война на истощение - это борьба промышленных потенциалов, и Россия, несмотря на стартовую фору, имеет очень низкий потолок своих возможностей.

Российско-украинская война перешла в фазу борьбы на истощение, но это вовсе не означает хорошие новости для России, если Запад и в дальнейшем будет поддерживать Украину. Такое мнение высказал британский аналитик по вопросам обороны и безопасности, профессор Майкл Кларк для Sky News.

"Истощение на войне означает, что вы боретесь в течение длительного времени, пока одна сторона просто не развалится, а затем все происходит очень быстро. В этой конкретной войне больше вероятно, что россияне развалятся в какой-то момент в течение следующих 18 месяцев, чем Украина, если Украину будут продолжать поддерживать", - сказал он.

В то же время профессор Кларк отмечает, что для победы в войне на истощение нужно развивать индустриальную базу, вернуть "промышленную войну" в Европу. А на это может потребоваться несколько лет.

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"Мы никогда не думали, что увидим такое после окончания Второй мировой войны. Но в войнах на истощение выигрывает та сторона, которая больше всего способна наладить свою промышленность и применить ее на фронте в течение относительно длительного периода", – говорит он.

По словам Кларка, украинцы и россияне это понимают и пытаются перевести собственную экономику на "военные рельсы", но именно Россия, по его мнению, не сможет этого сделать в полной мере.

В целом, по его мнению, Россия не сможет реализовать большое успешное наступление до весны 2025 года, а украинцы такую возможность все же будут иметь.

"На данный момент нет предпосылок для благоприятных переговоров о прекращении огня, потому что единственное, на что согласны россияне – украинцы должны просто уступить и признать потерю всей территории, которую потеряли. (...) Украинцы должны добиться лучшей переговорной позиции", - считает Кларк.

Война перешла в фазу истощения - что известно

Как писал УНИАН, на прошлой неделе главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал в западной прессе большую статью, в которой признал, что ни одна из сторон сейчас не способна осуществить крупный прорыв фронта. По его мнению, война перешла в фазу истощения по образцу Первой мировой.

Эта публикация, очевидно, не была согласована с Офисом президента и вызвала там недовольство. Президент Зеленский был вынужден лично отрицать, что война зашла в тупик.

На этом фоне американская пресса пишет, что администрации Джо Байдена пора переосмыслить свою стратегию поддержки Украины и взять курс не на достижение победы, а на предотвращение поражения.

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