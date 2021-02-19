По словам секретаря СНБО, никакие договоренности не будут работать, пока этого не захочет президент РФ Владимир Путин.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что только президент России Владимир Путин может завершить войну в Украине.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает РБК-Украина.

Данилов отметил, что весь мир понимает, что вопрос завершения войны в Украине находится только в кабинете Путина.

"Вопрос окончания войны находится в кабинете одного человека - Владимира Путина. До того времени, пока этот человек не примет решение об окончании войны, которую они уже 7 лет ведут на территории Украины, никакие договоренности ни с кем работать не будут. Единственный человек, который может закончить войну - это Путин. Это знает весь мир", - заявил Данилов.

Секретарь СНБО также отметил, что единственной задачей Кремля является уничтожение Украины.

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"Еще раз повторяю, вопрос окончания войны находится только в кабинете Путина, в его голове. Других вариантов - нет... Ибо у них одно единственное задание - уничтожение Украины. Мы должны обязательно выиграть войну. И сейчас время работает не на РФ, время работает на украинский народ", - сказал Данилов.

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Автор: УНИАН