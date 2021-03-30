Потерь в рядах ВСУ нет.

За прошедшие сутки боевики на Донбассе семь раз нарушили перемирие.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС.

В частности, враг вел огонь в районе населенных пунктов Зайцево, Светлодарск, Широкино, Марьинка и Старогнатовка. Боевых потерь в рядах ВСУ нет.

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"Накануне заседания Трехсторонней контактной группы российскими наемниками осуществлен ряд провокаций вдоль всей линии разграничения. С наступлением благоприятных погодных условий, оккупанты активизировали работу по дооборудованию старых и обустройству новых оборонительных позиций. 29 марта зафиксировано три таких случая: в районе Донецкого аэропорта, вблизи населенных пунктов Марьинка и Зайцево", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 30 марта нарушений режима тишины на фронте не зафиксировано.

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Автор: Юрий Годован