За прошедшие сутки боевики на Донбассе семь раз нарушили перемирие.
Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС.
В частности, враг вел огонь в районе населенных пунктов Зайцево, Светлодарск, Широкино, Марьинка и Старогнатовка. Боевых потерь в рядах ВСУ нет.
Читайте такжеГлавнокомандующим ВСУ заявил о готовности Зеленского дать команду о наступлении на Донбассе
"Накануне заседания Трехсторонней контактной группы российскими наемниками осуществлен ряд провокаций вдоль всей линии разграничения. С наступлением благоприятных погодных условий, оккупанты активизировали работу по дооборудованию старых и обустройству новых оборонительных позиций. 29 марта зафиксировано три таких случая: в районе Донецкого аэропорта, вблизи населенных пунктов Марьинка и Зайцево", - говорится в сообщении.
По состоянию на утро 30 марта нарушений режима тишины на фронте не зафиксировано.
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- Обострение на Донбассе: у Кравчука заявили, что о выходе из режима перемирия речь не идет
- На Луганщине в школе обнаружили схрон с боеприпасами: боевики могли готовить диверсию (фото)
- В зоне ООС проведут антитеррористические учения: жителей просят иметь при себе документы
- Двум террористам "ДНР" сообщили о подозрении из-за пыток украинских военных
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram