Противники в Донецкой области переоделись в форму украинских воинов, поделились в Генштабе нашей армии.

На Авдеевском направлении российские оккупанты нарушили обычаи войны и пытались ввести в заблуждение воинов Вооруженных сил Украины.

Противники возле поселка Пески Донецкой области использовали полевую форму украинских военных, говорится на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

По его данным, противники возобновили штурмовые действия в направлении Песков и Авдеевки при поддержке реактивной и ствольной артиллерии и танков, но успеха не имели и отошли.

"Нарушая обычаи войны и с целью введения в заблуждение, при штурме в районе населенного пункта Пески российские оккупанты использовали полевую форму Вооруженных сил Украины с белыми повязками на руках и ногах", - отмечается в сообщении.

Напомним, войска РФ без объявления войны совершили полномасштабное вторжение в Украину. Противники обстреливали не только военные объекты, но и гражданские. Западные СМИ писали, что враги применили против нашего государства более 200 видов запрещенного оружия.

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