Попрощались с военнослужащей в селе Вовчок Брацлавской объединенной общины. Местные жители встречали военную на коленях.

В районе ООС погибла старший солдат 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Виктория Слободянюк, ей было всего 29 лет.

Об этом сообщили в Винницкой областной государственной администрации.

Отмечается, что Виктория Николаевна Слободянюк 1991 года рождения была призвана на военную службу по контракту Немировским ОРВК Винницкой области. Погибла в зоне ООС (Донецкая область) 8 января 2021 года.

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Виктория Слободянюк проживала в с. Вовчок Немировского района Винницкой области. Виктория – мать-одиночка, у нее остались две дочери (2010 и 2012 годов рождения) и родители-пенсионеры.

Как сообщила на своей странице в Facebook Винницкая волонтер Елена Верлан-Кульшенко, попрощались с военнослужащей в селе Вовчок Брацлавской объединенной общины. Местные жители встречали военную на коленях.

Из собственных источников Суспільному стало известно, что женщина совершила самоубийство в районе расположения своего подразделения в г. Бахмуте.

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Автор: Денис Прядко