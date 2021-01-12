В районе ООС погибла старший солдат 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Виктория Слободянюк, ей было всего 29 лет.
Об этом сообщили в Винницкой областной государственной администрации.
Отмечается, что Виктория Николаевна Слободянюк 1991 года рождения была призвана на военную службу по контракту Немировским ОРВК Винницкой области. Погибла в зоне ООС (Донецкая область) 8 января 2021 года.
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Виктория Слободянюк проживала в с. Вовчок Немировского района Винницкой области. Виктория – мать-одиночка, у нее остались две дочери (2010 и 2012 годов рождения) и родители-пенсионеры.
Как сообщила на своей странице в Facebook Винницкая волонтер Елена Верлан-Кульшенко, попрощались с военнослужащей в селе Вовчок Брацлавской объединенной общины. Местные жители встречали военную на коленях.
Из собственных источников Суспільному стало известно, что женщина совершила самоубийство в районе расположения своего подразделения в г. Бахмуте.
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