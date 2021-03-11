В результате вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил тяжелое ранение.

Вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Старогнатовка.

Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook.

В результате вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил тяжелое ранение.

"Воину оперативно была оказана медицинская помощь и, к сожалению, спасти его жизнь не удалось. Командование и личный состав оперативно-тактической группировки «Восток» выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что о действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Давыгора