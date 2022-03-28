На Донбассе, как и в ряде других регионов, продолжаются активные боевые действия.

На оккупированном Донбассе из-за полномасштабной агрессии России против Украины появились переселенцы - они бежали туда от боевых действий на недавно захваченных территориях.

Сегодня эти люди являются носителями там украинской идеологии, рассказал 24 каналу журналист Сергей Гармаш.

"Ребенок пришел в школу, нарисовал украинский флаг и начал петь в классе украинский гимн", - рассказал историю Гармаш.

После этого в школе, по его словам, развернулся скандал, появились претензии к родителям. В итоге выяснилось, что люди просто убегали от войны куда угодно.

"Была возможность уехать от бомб - они поехали туда", - объяснил Гармаш.

Он отметил, что в восточной части Украины ситуация - тревожная, всех пугает завтра, когда не понятно, что должно быть. Люди точно не радуются войне. Они уже ее видели, потому боятся.

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