Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в период с вечера пятницы, 15 января, до вечера воскресенья, 17 января, зафиксировала на Донбассе 91 нарушение перемирия. Больше всего - на территории Донецкой области.
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.
На территории Донецкой области наблюдатели заметили 83 нарушения перемирия. Большинство из них, в частности 4 взрыва, произошли вблизи подконтрольных Украине Широкино и Лебединского.
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Еще 8 нарушений перемирия зафиксировали на территории Луганской области. В частности, наблюдатели сообщили о 8 взрывах вблизи оккупированного Калиново.
Всего с начала действия перемирия на Донбассе наблюдатели зафиксировали 6 294 нарушений, в том числе 2 600 взрывов.
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