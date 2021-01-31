Также наблюдатели обнаружили на полигоне возле Новоселовки 10 единиц БМП, что классифицируется как военное присутствие и присутствие военного типа в зоне безопасности.

Вооруженные формирования РФ и ее наемники грубо нарушают Минские договоренности, размещая вооружение с нарушениями установленных линий отвода.

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Об этом сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ от 30 января на странице штаба ООС в Facebook.

Так, 28 января мини-БПЛА СММ ОБСЕ на полигоне возле населенного пункта Новоселовка Донецкой области зафиксировал 3 единицы 122 мм гаубиц 2С1 "Гвоздика", 5 единиц 120 мм минометов и 14 единиц танков Т-72.

"Указанное вооружение размещено с нарушениями установленных линий отвода", - подчеркивается в сообщении.

Вместе с тем на вышеупомянутом полигоне также зафиксировано 10 единиц БМП, что классифицируется как военное присутствие и присутствие военного типа в зоне безопасности.

"Очередное грубое нарушение комплекса мероприятий по выполнению Минских договоренностей в который раз демонстрирует пренебрежительную позицию представителей вооруженных формирований РФ к нормам и правам международных договоренностей", - подчеркнула украинская сторона СЦКК.

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Автор: Тамара Отовская