До Донецка от Моспино около 12 километров / facebook.com/pg/mva.gov.ua

На двух объектах неподконтрольной части Донецкой области российские гибридные силы концентрируют технику и личный состав.

Об этом Донбасс.Реалии сообщили источники в военизированных структурах оккупационной администрации.

Первый из них расположен совсем рядом с линией разграничения, в Горловке. Это территория завода "Эластомер". До линии здесь - не больше 9 километров.

Территория завода достаточно большая, на ней расположены цеха, в которых можно разместить технику и личный состав.

Горловка – неподконтрольная часть Донецкой области. Торецк и Новгородское под контролем правительства Украины / radiosvoboda.org
Вид завода на спутниковых снимках / radiosvoboda.org

Второй объект - бывший аэродром "ДОСААФ". Он расположен неподалеку от Моспино к юго-востоку от Донецка.

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По информации источников издания, техника вооруженных формирований здесь хранится с первой половины марта 2021 года.

До войны аэродром использовался для прыжков с парашютом. До Донецка отсюда около 12 километров.

Отмечается, что эти объекты можно увидеть на спутниковых снимках.

Аэродром к юго-востоку от Моспино
Вокруг аэродрома сельскохозяйственные поля

Ситуация на Донбассе: подробности

  • Боевикам в Донецкой области дали разрешение открывать "предупредительный огонь" на подавление и уничтожение огневых точек противника.
  • Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе расценила это заявление как угрозу одностороннего выхода РФ из режима прекращения огня и угрозу срыва выполнения Минских договоренностей.
  • 4 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона должна оставаться приверженцем Минских договоренностей и выразил "обеспокоенность" усилением напряженности на линии соприкосновения на Донбассе.
  • В связи с этим в МИД Украины призвали Россию прекратить перекладывать ответственность за выполнение Минских соглашений на других и начать выполнять взятые на себя мирные обязательства.

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Автор: Тамара Отовская