Эти объекты можно увидеть на спутниковых снимках.

На двух объектах неподконтрольной части Донецкой области российские гибридные силы концентрируют технику и личный состав.

Об этом Донбасс.Реалии сообщили источники в военизированных структурах оккупационной администрации.

Первый из них расположен совсем рядом с линией разграничения, в Горловке. Это территория завода "Эластомер". До линии здесь - не больше 9 километров.

Территория завода достаточно большая, на ней расположены цеха, в которых можно разместить технику и личный состав.

Второй объект - бывший аэродром "ДОСААФ". Он расположен неподалеку от Моспино к юго-востоку от Донецка.

Читайте такжеБоевики убили украинского военного на Донбассе

По информации источников издания, техника вооруженных формирований здесь хранится с первой половины марта 2021 года.

До войны аэродром использовался для прыжков с парашютом. До Донецка отсюда около 12 километров.

Отмечается, что эти объекты можно увидеть на спутниковых снимках.

Ситуация на Донбассе: подробности

Боевикам в Донецкой области дали разрешение открывать "предупредительный огонь" на подавление и уничтожение огневых точек противника.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе расценила это заявление как угрозу одностороннего выхода РФ из режима прекращения огня и угрозу срыва выполнения Минских договоренностей.

4 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона должна оставаться приверженцем Минских договоренностей и выразил "обеспокоенность" усилением напряженности на линии соприкосновения на Донбассе.

В связи с этим в МИД Украины призвали Россию прекратить перекладывать ответственность за выполнение Минских соглашений на других и начать выполнять взятые на себя мирные обязательства.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Тамара Отовская