Соединенные Штаты остаются неготовыми к военным технологиям будущего.

На полях сражений Украины будущее войны быстро становится ее настоящим. Тысячи дронов заполняют небо. Эти дроны и их операторы используют системы искусственного интеллекта, чтобы избегать препятствий и идентифицировать потенциальные цели, пишет Foreign Affairs.

Отмечается, что модели ИИ также помогают Украине предсказать, куда нанести удар. Благодаря этим системам украинские военные уничтожают танки и сбивают самолеты с сокрушительной эффективностью. При этом российские подразделения находятся под постоянным наблюдением, а их линии связи, как и украинские, могут быть сбиты врагом.

"Оба государства пытаются разработать еще более прогрессивные технологии, которые могут противостоять безостановочным атакам и преодолеть защиту противника", - говорится в материале. Видео дня

Авторы проводят аналогию с конфликтами в Мьянме и Судане, где повстанцы и правительство используют во время боя беспилотные транспортные средства и алгоритмы.

"В 2020 году автономный беспилотник турецкого производства, использованный войсками, которые поддерживаются ливийским правительством, нанес удар по отступающим комбатантам - возможно, это была первая атака беспилотников без участия человека. В том же году азербайджанские военные использовали беспилотники турецкого и израильского производства вместе с боеприпасами, ... чтобы захватить спорный анклав Нагорный Карабах", - пишет издание.

По мнению авторов, в таких темпах развития событий нет ничего удивительного, ведь война всегда стимулировала инновации. В то же время сегодняшние изменения "чрезвычайно быстрые, и они будут иметь гораздо больший эффект".

"Будущие войны больше не будут касаться того, кто сможет собрать наибольшее количество людей или поставить лучшие самолеты, корабли и танки. Вместо этого в них будут доминировать все более автономные системы оружия и мощные алгоритмы", - прогнозирует СМИ.

Отмечается, что это будущее, к которому Соединенные Штаты остаются неготовыми - поскольку их войска не полностью готовы к борьбе в окружении, в котором они редко испытывают элемент неожиданности, а реактивные самолеты, корабли и танки не оборудованы для защиты от натиска дронов.

"Военные еще не приняли искусственный интеллект. У Пентагона недостаточно инициатив, направленных на исправление этих недостатков, и его текущие усилия продвигаются слишком медленно. ... Если Соединенные Штаты хотят оставаться ведущей мировой державой, им придется быстро изменить курс. Стране необходимо реформировать структуру вооруженных сил. Вооруженным силам США необходимо реформировать свою тактику и развитие лидерства", - говорится в материале.

По мнению авторов, США нужно покупать новые виды снаряжения, лучше научить солдат управлять беспилотниками и использовать ИИ.

"Война - это плохо, жестоко и часто слишком долго. Было бы иллюзией думать, что технология изменит человеческую природу конфликта. Но характер войны быстро и коренным образом меняется. Соединенные Штаты также должны меняться и адаптироваться, и американские чиновники должны делать это быстрее, чем противники их страны. Вашингтон не поймет это совсем правильно, но он должен понять это менее неправильно, чем его враги", - резюмирует издание.

Новейшие технологии на войне в Украине

Украина создала дешевую систему отслеживания российских БПЛА. Вся система примерно стоит столько, как пара ракет для ПВО Patriot.

Концепция под названием "Небесная крепость" была разработана двумя украинскими инженерами в гараже, которые разместили микрофон и мобильный телефон на нескольких метровом столбе, чтобы слушать движение БПЛА.

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