Вся система примерно стоит столько, как пара ракет для ПВО Patriot.

Украина имеет сеть из почти 10 000 акустических датчиков, разбросанных по всей стране, которые определяют местонахождение российских беспилотников и присылают информацию о нацеливании силам ПВО.

Как пишет пишет Defense One, концепция под названием "Небесная крепость" была разработана двумя украинскими инженерами в гараже, которые разместили микрофон и мобильный телефон на многометровом столбе, чтобы слушать движение БПЛА.

"Они разместили около 9500 таких в своей стране, и теперь они получают очень точную информацию, которая синтезируется в центральном компьютере и отправляется мобильным командам. И на iPad они получают маршрут полета этих БПЛА. Они имеют тройную зенитную пушку. Человек с шестью часами обучения может их сбить", - сказал генерал Джеймс Гекер, командующий ВВС США в Европе и Африке во время выступления на Royal International Air Tattoo в субботу. Видео дня

Примерно три месяца назад Россия направила в Украину залп из 84 БПЛА, и система помогла войскам сбить все, кроме четырех. Система была настолько эффективной, что ее инженеров пригласили для демонстрации на авиабазе Рамштайн в Германии. Другие страны рассматривают акустические датчики, сказал генерал, отметив, что Румыния недавно провела подобной демонстрацию системы.

По его словам, каждый датчик стоит от 400 до 500 долларов, что означает, что вся сеть стоит меньше, чем пара ракет ПВО Patriot .

Гекер сказал, что военные США и их союзников должны искать собственные способы резкого снижения операционных расходов. В апреле США потратили ракеты на миллионы долларов, чтобы уничтожить беспилотники стоимостью 30 000 долларов, запущенные на Израиль из Ирана и иранских прокси.

"Вот почему я бросаю вызов промышленности, я бросаю вызов руководителям авиации НАТО придумать более дешевые, более креативные решения, которые поставят нас, возможно, надеюсь, на правую сторону кривой затрат, но если нет, то на эквивалентную кривую затрат", - сказал он.

Patriot и другие тяжелые средства противовоздушной обороны остаются жизненно важными для Украины, чьи силы и гражданская инфраструктура все больше страдают от российских баллистических ракет.

"То, что мы видим от россиян, - это увеличение использования баллистических ракет, и это в первую очередь из-за того, что Северная Корея предоставляет им баллистические ракеты, и это, очевидно, нас беспокоит, но мы убеждаемся, что мы вооружим Украину, чтобы они могли бороться с этими угрозами", - сказал Гекер.

Гекера спросили о перспективах выживания Украины.

"Несколько месяцев назад я немного волновался, потому что украинцам начало не хватать некоторых боеприпасов, необходимых как для обороны, так и для наступления. Но через Контактную группу по вопросам обороны Украины министр Остин и другие министры обороны подошли к делу и недавно предоставили Украине много оборудования, которое им действительно было нужно. Поэтому это дает мне немного больше надежды, что мы идем дальше", - сказал он.

Что еще известно об этой системе

Как сообщал УНИАН, через четыре дня после начала вторжения группа амбициозных украинских разработчиков сформировала подразделение под названием "Technari" и разработала систему для выявления и отслеживания российских воздушных атак . Это приложение и модель искусственного интеллекта, позволяющая гражданам Украины сообщать об объектах в небе одним нажатием кнопки.

Несколько других подразделений уже пользуются сетями микрофонов, которые передают звуки украинским операторам ПВО. Эти инновации времен войны оказались настолько успешными, что скоро их примеру могут последовать и другие страны.

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