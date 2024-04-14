С начала года запущенные Украиной дроны поразили 18 российских нефтеперерабатывающих заводов.

Атаки Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) показывают растущую угрозу, которую относительно дешевые дроны, использующие искусственный интеллект, могут представлять для мировых энергетических рынков, передает CNBC со ссылкой на мнение старшего аналитика компании Bernstein Боба Брэкетта.

"Возможности Украины растут, и ее дроны теперь демонстрируют значительно большую дальность действия", - говорится в публикации.

С начала года запущенные Украиной дроны поразили 18 российских нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью 3,9 миллиона баррелей в день, говорится в отчете, опубликованном JPMorgan.

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Отмечается. что потери российских нефтеперерабатывающих мощностей могут усугубиться, поскольку Украина стремится создать в этом году полноценную индустрию дронов и произвести миллион единиц внутри страны:

"Если Киев сможет расширить дальность действия дронов до 1500 километров, они потенциально смогут поразить 21 нефтеперерабатывающий завод с мощностью переработки более 4,4 миллиона баррелей в сутки".

Как отметил Брэкетт, дроны могут легко и асимметрично нарушить глобальную торговлю. По его словам, Россия - не единственная страна, которой следует беспокоиться.

Кроме того, указывается, что удары по российским НПЗ уже представляют проблему для администрации Джо Байдена:

"Москва пообещала сократить добычу и экспорт нефти еще на 471 000 баррелей в день во втором квартале, чтобы выполнить свои обязательства перед ОПЕК+. Согласно отчету JPMorgan, опубликованному в прошлом месяце, эти сокращения могут привести к тому, что цена на нефть Brent достигнет 100 долларов к сентябрю, что окажет давление на администрацию Байдена накануне президентских выборов".

Удары по российским НПЗ - актуальное

Напомним, как рассказал эксперт Константин Криволап, украинские атаки охватили 50% нефтеперерабатывающих заводов России:

"Я не поленился, сделал себе табличку, в которую добавил все эти заводы, уточнил производственную мощность. Если посмотреть суммарную производственную мощность этих предприятий и объектов, которые мы поразили, то получается, что поражено более 50% российской нефтянки. Это не значит, что на 50% уменьшились мощности, потому что уровень повреждения разный на всех этих НПЗ. Но то, что охвачено 50% НПЗ – это факт".

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