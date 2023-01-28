Офицер напомнил, что у России огромный мобилизационный ресурс.

Офицер Вооруженных сил Мирослав Гай считает, что Украине нужно формировать новый полноценный резерв, поскольку на фронте продолжаются ожесточенные бои, наши люди погибают, болеют, и получают ранения.

"Весь резерв, который у нас был, мы уже применили в боях. Сейчас, насколько я понимаю, по распоряжению президента Украины и по соответствующим действиям командования ВСУ будут формироваться новые резервы. Мы должны понимать, что у РФ огромный мобилизационный ресурс, даже если его занизить вдвое, то это миллионы и миллионы людей. Украина, во-первых, имеет меньший мобилизационный ресурс, также много людей потеряно из-за внутренней и внешней эмиграции. Однако, нам нужно формировать новый полноценный резерв, потому что идут ожесточенные бои, наши люди гибнут, болеют, есть раненые. Соответственно, надо будет доукомплектовывать наши боевые бригады, личный состав, для того, чтобы мы имели возможность противостоять агрессии РФ", – объяснил Гай в эфире "Эспрессо".

По его оценке, российская агрессия продлится еще долго. Например, в США наращивают производство снарядов 155 мм для Украины, но только через 2 года они хотят нарастить производство до 90 тысяч снарядов в месяц. Соответственно, американские аналитики предполагают, что война продлится 2 года.

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"Загадывать не хочу, но когда делаются такие заявления, то за ними стоят мощные серьезные расчеты. Поэтому я рассматриваю, что у нас война будет долгой, и Украине нужно формировать профессиональные и обученные резервы. Сейчас все обязательно проходят обучение перед отправкой в боевые бригады, это отнимает время, но у людей есть минимальная подготовка для ведения боевых действий", – подчеркнул офицер.

Мобилизация в Украине

Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Роман Горбач заявил, что прежде всего в Украине мобилизуют тех, кто может работать с новыми образцами вооружения, которые предоставлены западными партнерами. Личный состав, который ранее не проходил службы, призывается в учебные центры, где происходит обучение по определенным специальностям.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, как выбирают мужчин во время мобилизации для набора в пехоту. Главным требованием является хорошая физическая подготовка.

В то же время юристы напоминают, что в случае нарушения воинского учета гражданам грозит административная и уголовная ответственность. К примеру, неявку в ТЦК и СП после надлежащего получения повестки о мобилизации будут квалифицировать как уклонение от мобилизации, что карается лишением свободы.

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