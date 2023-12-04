Лидера РФ поставили в один ряд с Чарльзом III и Барби.

Американский журнал Time поставил российского лидера Владимира Путина в один ряд со знаменитой куклой "Барби" и покойным королем Британии Чарльзом III, включив их в общий список претендентов на звание "Человек года".

В своем кратком "резюме" о Путине Time подчеркнул, что диктатору удалось удержать за собой власть в 2023 году, несмотря на попытку скинуть его с президентского кресла, предпринятую этим летом наемниками ЧВК "Вагнер".

"В итоге его влияние только укрепилось, поскольку группа наемников отступила после заключения сделки с президентом Белоруссии Александром Лукашенко", - указывает журнал.

Также Time напомнил, что уже определял Путина "человеком года" в 2007 году, а также неоднократно включал его в свой список TIME100, в том числе и в 2022 году.

Помимо "Барби" и Чарльза III с Путиным "за титул" конкурируют:

Лидер Китая Си Цзиньпин;

знаменитая американская певица Тейлор Свифт;

основатель компании по развитию искусственного интеллекта OpenAI Сэмюэль Олтмен;

прокуроры, выдвинувшие обвинения против бывшего лидера США Дональд Трамп;

действующий председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл.

В 2022 году Time выбрал "Человеком года" Зеленского

Отметим, что текущий шорт-лист претендентов от Time на звание "Человек года" разительно отличается от лиц, которые журнал предложил своей аудитории в 2022 году. Тогда в него включили президента Украины Владимир Зеленского, который по итогу и стал победителем номинации, основателя компании SpaceX Илона Маска (он занял второе место) и бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона - он закрыл в списке "победную тройку".

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