Согласно документу, армия РФ увеличена до 1,32 млн человек.

Указ президента РФ Владимира Путина о увеличение штата оккупационной армии является формальным признанием нынешней конечной численности Вооруженных сил РФ, а не приказом о немедленном их увеличении.

Об этом сообщают американские аналитики в отчете ISW. Они напомнили, что 1 декабря Путин подписал документ, которым предусматривается увеличение армии с 2,039 до 2,209 млн человек, а общей численности боевого состава - с 1,15 до 1,32 млн человек.

При этом в сентябре прошлого года российское правительство объявило о призыве дополнительных 300 тысяч человек в рамках частичной мобилизации. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 29 ноября заявил, что оккупационные войска потеряли более 300 тысяч человек убитыми и ранеными на фронте в Украине с момента начала полномасштабного вторжения.

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По словам аналитиков, мобилизация и фактические потери объясняют прирост армии РФ на 170 тысяч человек в период с 25 августа 2022 года по 1 декабря 2023 года. Таким образом, указ Путина вероятнее всего устанавливает 2,209 млн человек как новый официальный штат, а не предписывает значительное увеличение общей численности российской армии.

Война в Украине - мобилизация в РФ

По последним данным, Россия потеряла на войне в Украине уже 332 040 солдат.

Недавно УНИАН сообщал, что мобилизация мужчин из стран Центральной Азии может принести новые проблемы РФ. В самой России ситуация также напряженная. Жены мобилизованных россияне жаловались, что командование оставило их раненых умирать без еды и воды в окружении ВСУ.

Кроме того, родные российских мобилизованных опубликовали манифест против бессрочной мобилизации в России.

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