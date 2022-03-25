Украинские военные покинули город Волноваха и перебазировались на другие позиции.

Ключевые города, в том числе и Мариуполь, под контролем Вооруженных сил Украины, однако город Волноваха фактически уничтожен.

Об этом рассказал председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко во время телемарафона.

Он отметил, что обстрелы идут по всей линии разграничения - Авдеевка, Очеретино, Торецк, Угледар. По его словам, сегодня были удары с воздуха.

"Ключевые города и все крупные города находятся под контролем украинских Вооруженных сил Украины", - сказал Кириленко.

По его словам, ВСУ покинули город Волноваха, бои за который шли две недели, и на сегодня такого населенного пункта, по сути, не существует, потому что уничтожены большинство зданий и инфраструктуры.

"Поэтому ВСУ перебазировались на другие позиции. Другие населенные пункты, в том числе многострадальный Мариуполь, держатся украинскими вооруженными силами", - сказал председатель Донецкой ОВА.

Как сообщал УНИАН, по информации Мариупольского городского совета, в городе все больше людей гибнут от голода.

Ранее в Госпогранслужбе заявили, что Волновахи как города уже не существует, ее инфраструктура разрушена.

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