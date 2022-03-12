Инфраструктура Волновахи уничтожена \ фото REUTERS
В Госпогранслужбе заявили, что Волновахи как города уже не существует, ее инфраструктура разрушена.
Об этом сообщает пресс-центр ГПСУ.
"Волновахи как города уже не существует", - говорится в сообщении.
Отмечается, что бои за саму территорию все еще продолжаются, потому что она стратегически важна на Донецком направлении.
"До войны в Волновахском районе жили 100 тысяч человек. Большинство населения уже эвакуировали. Сейчас инфраструктура города разрушена", - добавили в ГПСУ.
До войны в Волновахском районе жили 100 тысяч человек \ фото REUTERS