Позиции захватчиков удалось зафиксировать с воздуха.

Артиллеристы 40 отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта накрыли скопление русской техники.

Атаку удалось зафиксировать с воздуха, видео опубликовало ОК "Юг".

Скопление вражеской техники на территории одного из украинских предприятий зафиксировал украинский беспилотник. На кадрах видно, что оккупанты разгуливают по территории без ощущения угрозы.

Значительное количество захватчиков собралось в одном из зданий, а рядом припарковалось много тяжелой техники. В этот момент прилетели "подарки" от артиллеристов ВСУ.

"Громом и пламенем! Без лишних слов... Снова работает 40 отдельная артиллерийская бригада имени Великого князя Витовта", - отметили в ОК "Юг".

Как сообщал УНИАН, ранее бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Николаев ДШВ записали на свой счет очередную уничтоженную цель. Они взорвали путепрокладчик БАТ-2 российских оккупантов.

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