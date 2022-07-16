Александр Новиковский назвал три причины, почему война продлится еще не меньше трех месяцев.

Чтобы вышвырнуть российских оккупантов из Украины, нужна слаженность всех линий фронта, помощь людей на временно захваченных территориях и умелое обращение с западным вооружением. Эти три фактора начнут работать вместе не раньше, чем через три месяца. Так что страну удастся освободить в лучшем случае в середине октября.

Мнением касательно сроков, когда украинские защитники выдворят врага, поделился военнослужащий ВСУ Александр Новиковский в эфире "Радио НВ".

"Я думаю, что меньше всего — три месяца, почему? Скажу глазами военного. Во-первых, нужна слаженность всех линий фронта, всех батальонов и имеющихся бригад. Во-вторых, нужно, чтобы те люди, которые там, поняли, что от них зависит все, они должны сделать все для того, чтобы вышвырнуть [врага], это моральный дух. Он высокий, но его надо еще поднять, чтобы все понимали, что это наш шанс и наш победный зов к тому, чтобы вышвырнуть это безобразие", — заявил Новиковский.

А третьей причиной военнослужащий ВСУ назвал необходимость освоить западное вооружение и начать эффективно использовать его на фронте. На обучение требуется время, и это тоже оттягивает начало контрнаступления.

Напомним, 15 июля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что окончание войны до конца 2022 года — это "абсолютно реалистичный план". По словам чиновника, ВСУ смогут как минимум выйти на рубежи до 24 февраля.

В России тоже заявляли о завершении войны до 2023-го. Однако недавние комментарии официальной представительницы Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой свидетельствуют о намерении агрессора продолжать свои попытки захватить Украину.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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