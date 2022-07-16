По его словам, Москва выдвинула Киеву ультиматум и ждет переговоров на своих условиях.

Президент РФ Владимир Путин намерен продолжать "спецоперацию" в Украине. В его планах – усиление военного потенциала, новая волна мобилизации, полный захват Луганской и Донецкой областей, а также юга Украины.

Такое мнение высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах генерал армии Николай Маломуж в интервью Obozrevatel.

По его словам, Москва фактически выдвинула Киеву ультиматум: либо Зеленский соглашается на переговоры на условиях Путина, либо РФ начинает масштабное наступление на ключевых направлениях.

"РФ сейчас пытается продолжить стратегическую наступательную операцию, поставлена задача окончательно захватить Луганскую область – там осталось несколько населенных пунктов. Следующий этап – Донецкая область, город Северск, Славянск, Бахмут, Краматорск. Там сосредоточены основные усилия", - говорит Маломуж.

По его словам, Россия имеет очень большой дефицит личного состава. Недаром же Совфед и Госдума РФ приняли новые решения по усилению военного потенциала оккупантов: переход экономики на военные рельсы, возможно, расширение перечня оснований для мобилизации отдельных категорий граждан.

"Путин хочет заявить о статус-кво: о полностью контролируемых Донецкую и Луганскую областях, о Южном коридоре, который он будет добивать и дальше и ставить условия по мирным переговорам, но с учетом их условий. А ультиматум Путина такой: или в ближайшие полторы - две недели мы начинаем масштабное наступление на Донецк, усиливаем давление на Харьков и на юг, или переговоры на наших условиях. Условия этих переговоров уже озвученные в России: признание Донецкой и Луганской "республик", которые они намерены полностью захватить, далее "демилитаризация" и невступление в НАТО и третье – статус-кво относительно захваченных территорий, которые сейчас контролирует Россия: Херсонская, Запорожская, Харьковская области", - уверен Маломуж.

По его словам, как давление на официальный Киев Россия использует, в частности, и массированные ракетные удары по городам нашей страны.

"На это сейчас направлена не только военная подготовка наступательных операций, но и угрозы Путина и обстрелы по всем регионам, включая Винницу, Николаев, Харьков. Теперь они будут бить по центральным и западным областям Украины", - считает генерал.

Отметим, Россия не прекращает ракетный террор Украины, а по всей линии фронта применяет тактику "выжженной земли", уничтожая артиллерией украинские города и села. Известно, что Россия запустила по украинским городам более 2960 ракет - это террор.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров Украины как можно быстрее признать Россию государством-террористом и утвердить новые санкции для РФ за террор.

Советник председателя ОП Михаил Подоляк отметил, что в России требуют от Украины "признания территориальных реалий" для завершения войны. Но единственное соглашение, которое Киев может заключить с Москвой, - полное военное поражение РФ.

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