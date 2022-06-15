Мужчина продолжит подготовку украинских защитников до тех пор, пока хватит сбережений.

Гражданину Эстонии Максиму - 29 лет. После полномасштабного вторжения РФ в Украину он уволился из армии НАТО, чтобы за свой счет обучать украинских защитников.

"Украина сейчас воюет за всю Европу. Я считаю себя эстонцем, но покинуть Украину тоже не смог", - рассказал Максим в сюжете ТСН.

Мужчина признается, что после увольнения из армии НАТО он потерял право на военную пенсию. Но, добавляет он, это - ничто, ведь в Украине люди теряют свои дома.

"Передаю им (украинским защитникам, - УНИАН.) минимум огневой подготовки, тактики. Стараюсь как можно больше научить их координировать свои действия с другими подразделениями. Это проблема россиян, что они вообще не координированы. Это просто масса, которая прет грубой силой",-говорит экс-военный НАТО.

После обучения украинские бойцы будут защищать Украину на поле боя.

"Сейчас я научил пятьдесят человек, а эти пятьдесят научат еще пятьдесят. Это сколько ребят останутся здоровыми и вернутся домой", - заключает Максим.

Ранее бывший главнокомандующий (1997 – 2000 гг.) союзными силами США и НАТО Уэсли Кларк заявил, что Альянс должен вмешаться, чтобы остановить войну в Украине.

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