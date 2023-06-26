Украинские военные могут извлечь выгоду из хаоса и ослабления морального духа российской армии, чтобы попытаться добиться успехов на фронте

Будущее ЧВК "Вагнер" в России сейчас под вопросом после военного мятежа, возглавляемого главарем группы Евгением Пригожиным, и Украина может извлечь выгоду из этого хаоса.

Как говорится в материале The New York Times, "Вагнер" сыграл огромную роль в кампании по взятию Бахмута, которая стала одной из крупных побед РФ на поле боя в этом году. Отмечается, что для некоторых украинских сил солдаты из группы Вагнера были самыми хорошо оснащенными бойцами, которых они видели с момента вторжения России в прошлом году.

Но после мятежа, возглавляемого главой "Вагнера" Пригожиным, неясно, будет ли Вагнер по-прежнему боевой силой на поле боя, и его судьба теперь под вопросом.

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"На данный момент неопределенный статус "Вагнера" должен стать облегчением для украинских солдат. Хотя линия фронта в Украине, вероятно, останется неизменной в краткосрочной перспективе, в зависимости от того, как будут развиваться события в России, украинские военные могут извлечь выгоду из хаоса и ослабления морального духа, чтобы попытаться добиться некоторых успехов", - говорится в материале NYT со ссылкой на аналикитов.

В то же время, отмечается, что, по мнению американских чиновников и независимых аналитиков, в российской обороне пока не было никаких брешей, которые можно было бы использовать.

Отмечается, что марш Пригожина, согласно предварительному анализу, не привел к тому, что какие-либо российские подразделения в пятницу или субботу покинули свои позиции на юге или востоке Украины, чтобы прийти на защиту Москвы, заявили американские чиновники.

Также американские чиновники заявляют, что еще слишком рано оценивать долгосрочные последствия вражды между Пригожиным и российским военным истеблишментом.

"Предыдущие отношения между Вагнером и российским правительством, вероятно, закончились", — сказал Роб Ли, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики. "Даже если бы этого не произошло, было неясно, сыграл бы Вагнер в этой войне ту же роль, что и в битве за Бахмут".

Хотя часть наемников Пригожина, вероятно, останется под контролем российской армии, вопрос о том, сколько солдат Вагнера захотят воевать под эгидой министерства, остается открытым.

"Вагнер был невероятно важным инструментом российской внешней политики, особенно в Мали, Центральноафриканской Республике, Сирии и других странах. Хотя группировка, скорее всего, будет преобразована под контроль Минобороны, нет уверенности, что Кремль позволит ей угаснуть как эффективной боевой силе. Кроме того, у Пригожина может быть еще один следующий ход, который еще предстоит разыграть", - отмечает NYT.

Мятеж Пригожина - что известно

23 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о начале военного мятежа. К вечеру 24 июня его наемники захватили под свой контроль Ростов и продвинулись почти вплотную к Москве.

Однако вечером 24 июня Пригожин объявил, что разворачивает свои войска, поскольку достиг договоренностей с Кремлем. Российская власть пообещала помиловать и "вагнеровцев", которых отправили обратно в полевые лагеря, и Пригожина, которому пообещали беспрепятственный выезд в Беларусь.

Как отмечают аналитики американского Института изучения войны, вооруженный мятеж ЧВК "Вагнер" не оказал существенного влияния на наступательные и оборонительные операции российских войск в Украине. В то же время российская пропаганда воспользовалась мятежом Пригожина, чтобы оправдать локальные поражения россиян.

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