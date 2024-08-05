В ОТГ "Харьков" говорят, что истребители конечно сыграют свою роль и на их направлении.

Военные говорят, что работа истребителей F-16 в украинском небе это положительный момент на всех участках фронта и особенно для самых сложных. Об этом сказал спикер ОТГ "Харьков" полковник Виталий Саранцев в эфире телемарафона, комментируя наличие у Украины F-16.

"Если брать в целом, то конечно это очень сильный и положительный эффекты для всей линии фронта и особенно на самых сложных участках. Потому что любое усиление наших войск, любое усиление вооружением, техникой, особенно техникой с новейшими средствами поражения - это чрезвычайно положительно. И это повышает боевой дух военнослужащих, которые знают, что их рядом не только поддержит побратим, артиллерия, а будет уже более серьезная и более сильная поддержка с воздуха", - прокомментировал Саранцев.

На вопрос, как F-16 повлияют в частности на ситуацию на Харьковском направлении ответил коротко: "Конечно это сыграет свою роль".

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Он напомнил, что ранее, в начале нового наступления россиян на Харьковщине "сыграло свою положительную роль" разрешение союзников Украины на использование их оружия.

"Харьковщина очень сильно страдала от обстрелов противника, которые он осуществлял с территории Белгородской области, преимущественно из ЗРК С-300. Это средство позволяет вести огонь как по воздушным целям, так и по наземным... И когда было предоставлено разрешение на использование оружия партнеров именно по этим целям, несколько пусковых установок было уничтожено на Белгородщине и это позволило стабилизировать ситуацию. И сейчас враг это вооружение почти не применяет по нашей территории", - отметил Саранцев.

Украина получила первые истребители F-16 - последние новости

В конце июля СМИ сообщили, что Украина получила первые истребители F-16 от Нидерландов. Отмечалось даже, что самолеты уже успели поработать в украинском небе как ПВО.

Издание The Economist сообщило, что Украина получила первые десять западных истребителей F-16 в последний день июля.

Аналитики ISW информировали, что по данным The Economist, было получено 10 из 79 обещанных Украине самолетов. Ожидается, что до конца года их количество возрастет до 20 единиц.

4 августа, в День Воздушных сил Украины, украинские власти официально подтвердили, что первые истребители F-16 уже переданы ВСУ. В частности состоялась презентация самолетов с участием президента Украины Владимира Зеленского. Он не раскрыл, какие именно задачи будут выполнять долгожданные самолеты.

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