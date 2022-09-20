Жданов описал преимущества каждого из них.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, куда могут пойти Вооруженные силы Украны после деоккупации Херсона.

Свое мнение он высказал в интервью ГРОШІ.

По его словам, у украинской армии будет два варианта дальнейших действий: освобождение Мелитополя или наступление в сторону ОРДЛО.

"Мелитополь, на мой взгляд, боолее важен. Потому что он является ключем ко многим вопросам. Если мы идем на Мелитополь и развиваем успех, то мы подходим к воротам в Крым, перерезаем сухопытный коридор в Крым для Российской Федерации и перекрываем Северо-Крымский канал. И есть шанс, если пойти встречным ударом от Запорожья на Мелитополь и с Днепра на Мелитополь, что Запорожская АЭС получится у нас в оркужении. Четыре задачи решает город Мелитополь", - объяснил эксперт.

Он отметил, что сегодня в районе Мелитополя находится недособранный 3-й армейский корпус, также войска РФ до этого накопили там где-то порядка 10-12 БТГ. Согласно сводкам с фронта, ВСУ на протяжении двух недель ежденвно разносят вражеские точки в городе.

"Мы планомерно снижаем боеспособность группировки российских войск даже в районе Мелитополя", - добавил он.

Жданов назвал вариант наступления в сторону ОРДЛО "вполне решаемым".

"Единственное, что на востоке Украины нам придется применять более традиционные способы ведения войны. Нам придется атаковать противника, который занимает оборону. Вот в этом будет отличие. Здесь у них нет такой линии обороны вдоль Днепра и мы можем маневрировать. А там будет позиционная оборона, которая сформировалась уже не один месяц, будет тяжелее ее прорывать", - отметил он.

В то же время Жданов отметил, что взятие Донецка или Луганска стало бы более весомым с политической точки зрения.

"Если мы говорим, что Харьковское направление для них было шоком, то здесь это будет сокрушительное поражение, которое может привести к тотальному бегству и каскадному обвалу вообщей всей обороны РФ на юго-востоке Украины", - добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что на захваченном российскими оккупантами аэродроме Мелитополя прогремел очередной мощный взрыв.

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