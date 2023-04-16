В последние недели эти беспилотники практически пропали из военных сводок.

В Харьковской области пограничники сбили вражеский беспилотник типа "Шахед". Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

"Вражеский дрон пересек границу и летел вглубь Украины. Однако его полет длился недолго. Пограничники превратили БПЛА в кучу хлама, метко попав в него из автоматического оружия", – говорится в сообщении.

Когда именно был сбит беспилотник, не уточняется. Судя по фото, можно предположить, что это произошло минувшей ночью.

Видео дня

Дроны Shahed в войне против Украины

Активно использовать против Украины иранские беспилотники-камикадзе типа "Shahed" Россия начала в сентябре прошлого года. В основном их применяли в рамках осенне-зимней кампании ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Весной интенсивность применения "Шахедов" резко снизилась. Последний массированный налет этих дронов состоялся 4 апреля, когда по Одессе было запущено 17 беспилотников, из которых 14 сбили силы ПВО.

После этого дроны этого типа были замечены лишь однажды – 10 апреля. Тогда над Харьковской областью были сбиты два таких дрона.

Вас также могут заинтересовать новости: