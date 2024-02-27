Сейчас Россия меньше стала использовать самолеты тактической авиации из-за больших потерь.

Россия пока не выпускает в украинское воздушное пространство самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он отметил, что несколько дней уже нет в украинском пространстве российских самолетов А-50. "Не приняли они решение отправлять еще и еще эти самолеты. Говорят, что у них довольно не много такой специальной техники есть на вооружении", - отметил Игнат.

При этом он напомнил, что один из самолетов А-50 был поврежден ранее, а недавно уничтожено еще два самолета такого типа. "Враг уже задумался стоит ли рисковать дальше, используя эти самолеты. Он хоть и дальнего радиолокационного обнаружения, но этим самолетам надо подлетать поближе, чтобы хотя бы заглянуть подальше на территорию нашего государства и провести радиолокационную разведку. Поэтому враг делает выводы определенные и понимает, что может быть уничтожен",- отметил спикер Воздушных сил ВСУ.

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Он также напомнил, что за неделю было уничтожено семь самолетов тактической авиации России Су-34 и Су-35, поэтому их сейчас стало меньше летать. "У них была задача снести Авдеевку с лица земли, забрасывать управляемыми авиабомбами, поэтому тактическая авиация работала много и часто. И соответственно имеют потери и на этом направлении также", - сказал он.

Игнат отмечает, что в России есть еще самолеты А-50, но нет полной информации насколько они исправны и насколько они соответствуют современным требованиям. По его словам, Россия сегодня изготавливает самолеты близкие к 5 поколению и имеет много самолетов, в частности, Су-30, Су-34, СУ-35. "Поэтому я думаю, что они могут производить самолеты. Надежда на то, что санкции работают ... но Россия все равно получает технологии, чтобы заниматься авиастроением, самолетостроением, энергетической сферой", - добавил он.

Уничтожение российских самолетов-подробности

Как сообщал УНИАН, 23 февраля украинские воины сбили уже очередной российский самолет ДРЛО А-50 над Азовским морем.

Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданова отметил, что в России осталось всего шесть самолетов ДРЛО А-50.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отмечает, что ВСУ выдавливают российскую авиацию из воздушного пространства Украины так же, как российский флот выдавили из Северо-Западного Черноморья, а затем и вовсе заставили бежать из оккупированного Севастополя.

Говоря о уничтожение самолета-разведчика А-50 23 февраля, Коваленко акцентировал, что это второй борт такого типа, сбитый с начала 2024 года.

Он сообщил, что уникальность ситуации заключается в том, что в современной истории войн и конфликтов уничтожение самолетов ДРЛО не фиксировалось и в тыловом воздушном пространстве. Но Россия дважды с начала года теряет эти самолеты в своем тылу.

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