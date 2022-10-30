Ответственность будет нести и высшее военно-политическое руководство Российской Федерации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выразил уверенность, что 2023 год станет определяющим в вопросе привлечения российских военных преступников к ответственности.

Об этом он заявил в эфире телемарафона.

По словам секретаря СНБО, ответственность будет нести и высшее военно-политическое руководство Российской Федерации.

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"Не только Путин, а все. Все, кто поднимал руку, кто жал кнопки в их Думе, кто отправлял россиян на смерть в Украину, будут нести ответственность. Это вопрос только времени. И насколько я уже осознал, короткого времени. Я более чем уверен, что 2023 год будет определяющим для всех этих вещей", – подчеркнул Данилов.

Военные преступления России в Украине

Российские войска в Украине совершили сотни военных преступлений, начиная от разрушения объектов гражданской и критической инфраструктуры, до убийств и пыток мирного населения.

Координатор медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова считает, что уничтожение Россией энергетической инфраструктуры Украины тоже можно расценить как военное преступление. Бомбардировка энергетической инфраструктуры без необходимости является грубым нарушением международного гуманитарного права.

Однако преступления РФ выходят и за пределы Украины. Вице-президент Европейской Комиссии, Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель подчеркнул, что блокада Россией экспорта украинского зерна – это военное преступление. В частности, он заявил, что последствия войны России против Украины становятся очень опасными не только для Украины, но и для всего мира из-за риска большого голода, особенно в Африке.

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