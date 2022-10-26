Нельзя оставлять без дела "брошенные" украинские активы, заявил спикер президента РФ.

Власти Российской Федерации хотят совершить новое преступление против Украины - "подарить" российским компаниям украинские активы, которые были "брошены" на "отжатых" РФ территориях четырех областей.

"Брошенные активы" нельзя оставлять без дела, сказал в среду, 26 октября, спикер российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает Reuters.

"…очевидно, что "брошенные активы" нельзя оставлять без дела, и правительство займется этим вопросом", - приводит его слова агентство.

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Агрессия РФ против Украины - самые важные новости

Россия в 2014 году захватила украинский Крым, а также вторглась на часть Донецкой и Луганской областей и там поддержала боевиков, которые создали так называемые "ДНР" и "ЛНР".

Рано утром 24 февраля РФ совершила полномасштабное вторжение в Украину, утверждала, что ее цель – "денацификация" и "демилитаризация", а сама атаковала мирные населенные пункты и брала их под свой контроль. Противнику удалось захватить часть Харьковской, Запорожской и Херсонской областей.

Вооруженные силы Украины дают достойный отпор противнику, они пошли в контрнаступление и, в частности, освободили почти всю Харьковскую область.

Украине деньгами и вооружением помогают партнеры, в том числе ЕС и США. Западные страны также ввели против РФ несколько пакетов санкций.

В конце сентября захватчики в "ЛДНР" и на части территории Херсонской и Запорожской областей под дулами автоматов провели псевдореферендумы, в ходе которых люди якобы поддержали "вхождение" в состав РФ. Почти весь мир не признал эти "референдумы".

5 октября Владимир Путин утвердил ратификацию "договоров" о принятии "ДНР" і "ЛНР", а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак так прокомментировал решение Путина: "Коллективный безумец может и дальше жить в выдуманном мире. Лучшее лекарство - ВСУ, высокоточное оружие... Вернем к реальности, заберем все свое".

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