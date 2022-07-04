В Черном море находятся три вражеских корабля-ракетоносца, отметили в Одесской областной военной администрации.

Группировка кораблей российских оккупантов в северо-западной части Черного увеличилась за счет появления подлодки.

К запуску с судов готовы 28 вражеских крылатых ракет типа "Калибр", сообщил в Telegram спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"В северо-западной части Черного моря группировка вражеских кораблей (три корабля-ракетоносца, два БДК (большие десантные корабли - Ред.)) увеличилась за счет появления подводной лодки...", - отметил он.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля решились на полномасштабное вторжение на украинскую землю и начали бомбить военные и гражданские объекты, в частности, с кораблей. Враги из корабельной артиллерии обстреливали Одессу.

30 июня в Вооруженных силах Украины сообщили, что ночью наши воины нанесли удар по острову Змеиный в Черном море, после чего оккупанты, вероятно, его покинули.

Вас также могут заинтересовать новости: