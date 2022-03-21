Между тем, ряд стран мира уже приняли решения, которые заблокируют для РФ попытки незаконных действий на море.

Российские военные корабли закрашивают названия и бортовые номера, что рассматривается украинской стороной как подготовка к провокациям в отношении гражданских судов с последующим обвинением в них украинских военных.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

"С начала широкомасштабного вторжения в Украину орки неоднократно отметились подлостью в Черном море. Под предлогом фейковой контртеррористической операции заблокировали работу украинских портов. Обстреляли 4 гражданских судна. С одного из подбитых танкеров устроили экологическую бомбу. Захватывают и удерживают в плену гражданские грузовые суда. Препятствуют спасательным операциям – захватили одно поисково-спасательное судно и неоднократно угрожали применением оружия спасательным катерам, которые шли на помощь экипажам подбитых судов. Страна без чести и достоинства не может пользоваться благами содействия мореходству", – говорится в сообщении ГПСУ.

В ведомстве отмечают, что ряд стран мира уже приняли решения, которые заблокируют для РФ попытки незаконных действий на море.

"Вскоре российские суда не смогут покидать порты из-за отказа компании Регистр Ллойда Вояж Рус продавать и обновлять в РФ электронные навигационные карты C-MAP, которые используют большинство российских судов. Страны ЕС и Великобритания рассматривают возможность запрета на вход российских кораблей в свои порты. Шведские порты уже объявили бойкот всем российским судам и грузам. Дунайская комиссия лишила РФ полномочий и требует компенсации за срыв судоходства. А Турция использует полномочия в соответствии с Конвенцией Монтре 1936 года, которые позволяют закрывать проливы Босфор и Дарданеллы для иностранных военных кораблей в военное время и в случае угрозы", – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Одессе российские военные корабли обстреляли жилые дома – информации о погибших и раненых не было. Кроме того, стало известно, что из морского порта в Бердянске исчезли 5 кораблей, загруженных украинским зерном.