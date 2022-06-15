Бронетранспортеры планируют еще использовать в боевых целях.

Военную технику времен прошлых войн из бывшего парка Славы в Тернополе передадут военным.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Тернопольского городского совета, соответствующее решение сегодня принял горисполком.

В документе сказано, что сделано это в связи с вторжением Российской Федерации на территорию Украины и, учитывая обращение одной из воинских частей.

Следовательно, исполком дал разрешение КП "Объединение парков культуры и отдыха г. Тернополь", как балансодержателю, безвозмездно передать на баланс воинской части военную технику, которая находится у входа в Старый парк, который в 1971-1991 годах официально назывался парком Славы.

"Речь идет, в частности, о бронетранспортере БТР–60П, БРДМ и пушке. Воинская часть запросила эту технику для своих нужд, ведь бронемашины могут быть реконструированы и приведены в боеспособное состояние. А пушку военные смогут использовать в качестве муляжа для прицела на полигонах", – прокомментировал решение горисполкома городской голова Сергей Надал.

Сейчас в Тернополе комиссия при городском совете изучает проектные предложения, поданные на конкурс реконструкции Старого парка. Всего в Тернопольский городской совет поступило 13 эскиз-идей в текстовой и графической формах.

До этого тернополяне подписали петицию о демонтаже мемориалов солдатам советской армии в Старом парке и их перезахоронении на кладбище. Также жители города выступают за демонтаж конструкции "Вечный огонь" на так называемом холме Славы в Старом парке.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2014 года горисполком уже принимал решение передать военным два БТР из парка. Тогда Надал объяснял, что с соответствующей просьбой обратился командир батальона "Сич". Почему это решение исполкома так и не выполнили, в городском совете не объяснили.

Отремонтировать БТР и БРДМ, а также установить на них необходимое вооружение, в батальоне должны были самостоятельно.

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