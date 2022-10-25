Захватчики стараются проводить определенные манипуляции с уровнем воды, проверяя возможные варианты.

На Каховской ГЭС российские оккупанты продолжают методическую подготовку к техногенному шантажу.

Об этом сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк во время информационного телемарафона, комментируя ситуацию на Каховской ГЭС по состоянию на сейчас.

"Они продолжают тщательно охранять подступы к этому объекту, они не подпускают туда никого, кроме проверенных собственных сотрудников. Мы знаем о том, что есть заминирование участков определенных на этом объекте. Знаем о том, что они пытаются проводить определенные манипуляции с уровнем воды, наверняка проверяя варианты, какие возможны. То есть, продолжается такая методическая подготовка к техногенному шантажу и игра на этом. Но, надеемся все же, что здравый смысл и влияние мирового сообщества будет результативным, и не позволит создать такую техногенную катастрофу, последствия которой весьма существенные", - сказала Гуменюк.

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Ситуация на Каховской ГЭС

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу сформировать международную наблюдательную миссию на Каховскую ГЭС и обеспечить немедленное разминирование плотины.

По его словам, россияне заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции, а в случае подрыва в зоне быстрого затопления окажется Херсон и еще более 80 населенных пунктов.

21 октября в украинской разведке сообщили, что оккупанты еще в апреле заминировали Каховскую ГЭС и сейчас проводят работы по минированию шлюзов и опор. Россияне заранее спланировали подрыв дамбы Каховского водохранилища и агрегатов Каховской гидроэлектростанции.

Также спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров отмечал, что оккупанты пытаются представить минировании ГЭС как намерение Сил обороны Украины ее взорвать.

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