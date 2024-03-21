В НАТО отметили, что должны организовать всю помощь, которую могут предоставить Украине.

Вскоре НАТО может взять на себя большую ответственность в поставке помощи для Украины, ведь там опасаются о последствиях для военного альянса в случае того, если Дональд Трамп победит на президентских выборах в США. Об этом пишет издание SEMAFOR.

По словам западных чиновников, в штаб-квартире НАТО ведут переговоры, которые направлены на то, чтобы забрать часть военной помощи Украине от Пентагона и передать ее альянсу. Они добавили, что в НАТО должны закончить обсуждение до июля, во время того, как блок будет проводить свой ежегодный саммит, который состоится в этом году в Вашингтоне.

"Переговоры частично обусловлены опасениями относительно возвращения Трампа на пост президента. Европейские чиновники хорошо помнят предыдущий срок Трампа, во время которого он неоднократно ставил под сомнение ценность НАТО. После вторжения России в Украину в 2022 году Трамп заявил, что если бы он был на посту, то положил бы конец конфликту в течение 24 часов, не предлагая деталей, но аналитики предполагают, что он был бы более склонен к уступкам относительно украинской территории, чем президент США Джо Байден", - отмечают авторы материала.

Видео дня

Когда журналисты спросили у министра обороны США Ллойда Остина, будут ли переданы НАТО обязанности, связанные с Украиной, он ответил:

"Мы сосредоточены на том, чтобы обеспечить выполнение задач, связанных с Украиной. Мы сосредоточены на том, чтобы убедиться, что мы можем предоставить Украине помощь в области безопасности, необходимую ей для достижения успеха сегодня, а также в ближайшей и среднесрочной перспективе".

В то же время высокопоставленный европейский дипломат рассказал для издания, что в альянсе также обеспокоены тем, что могут заменить Ллойда Остина, если Трамп займет пост президента США.

"Были разговоры о том, как скоординировать надежную структуру для защиты помощи и пожертвований Украине от изменения политических ветров", - пояснил дипломат.

В свою очередь в одном из интервью министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что союзникам нужно организовать всю помощь, которую они могут предоставить Украине. По ее мнению, НАТО "очень хорошо подходит для этого".

"Есть определенные вещи, которые можем сделать только мы. Но когда дело доходит до организации встреч на высшем уровне, безусловно, есть много примеров того, как европейцы справились с этой задачей", - отметил бывший исполняющий обязанности старшего директора по вопросам Европы и России в Совете национальной безопасности США Эрик Чиарамелла.

Несмотря на это, он добавил, что усилия по усилению роли НАТО в поддержке Украины столкнутся с трудностями, ведь в альянс входят такие страны, как Венгрия, которая постоянно воздерживается от участия Европы по оказанию помощи Украине.

Военная помощь Украине: последние новости

Как писал УНИАН, у президента США Джо Байдена ранее ответили, согласовали ли США передачу Украине новой партии ракет ATACMS. По его словам, когда Соединенные Штаты что-то решают и имеют возможность об этом объявить, то они это делают.

"Относительно ATACMS, я вынужден разочаровать вас, сказав, что сегодня ничего не имею по этой теме, чтобы публично объявить", - рассказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

В то же время стало известно, что Испания передаст Украине 20 танков Leopard. Сейчас техника находится на консервации, поэтому понадобится еще немного времени для ее ремонта, прежде чем эти танки получат украинские военные.

Вас также могут заинтересовать новости: