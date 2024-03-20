Салливан отметил, что когда Соединенные Штаты что-то делают и имеют возможность об этом объявить, то объявляют.

Советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейк Салливан ответил, согласовали ли в США передачу новой партии ракет ATACMS. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Салливан сказал на совместном брифинге с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком в Киеве.

В частности, у него спросили, соответствует ли действительности, что администрация президента США разрешила передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS.

"Относительно ATACMS, я вынужден разочаровать вас, сказав, что сегодня ничего не имею по этой теме, чтобы публично объявить", - сказал Салливан.

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Он отметил, что когда Соединенные Штаты что-то делают и имеют возможность об этом объявить, то объявляют.

"Но я скажу, что у нас были очень конструктивные обсуждения о военной поддержке и способности, которые необходимы, чтобы обеспечить как можно более эффективную поддержку", - сказал он.

Передача Украине ATACMS - детали

Ранее издание Politico ссылкой на одного из американских чиновников, сообщало, что в новым пакет военной помощи для Украины от 12 марта на сумму 300 миллионов долларов должно войти несколько ракет ATACMS. В то же время, официально об этом не было подтверждено.

В новом пакете помощи от США были снаряды для артиллерии и ракеты GMLRS к HIMARS. В то же время в Пентагоне сообщили, что туда вошли ПЗРК Stinger, противотанковые средства, боеприпасы для ПВО, а также снаряды калибра 155 мм.

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