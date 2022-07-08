При этом, отмечает советник мэра, местные "предприниматели" продолжают наживаться на ситуации, когда горожане страдают от отсутствия и нехватки воды.

Большинство коммуникаций, разрушенных из-за обстрелов российских оккупантов, для восстановления водоснабжения в Мариуполе невозможно восстановить.

Об этом в своем Telegram-канале написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Воды нет и не будет. Оккупационные власти наконец признали, что восстановление водоснабжения в Левобережный район Мариуполя невозможно из-за обезвреживания водовода российскими бомбами. То же касается значительной части Центрального и Приморского района", - подчеркнул он.

Советник мэра добавил, что воронка от ФАБ-1000 в центре города наглядно демонстрирует, почему.

"Большинство коммуникаций просто невозможно восстановить, а строительство новых требует лет. Которых у оккупантов нет", - отметил Андрющенко.

"Мегапатриот собственного кармана мариупольской микроолигарх - владелец группы предприятий ЕкоИлличПродукт Юрий Тернавский (тот, который неудачно планировал занять трон гауляйтера Мариуполя и сейчас кормит оккупантов и зарабатывает на школьных столовых) сообщил, что собирается установить оборудование для очистки воды и продавать мариупольцам до 200 тонн воды в сутки", - написал советник мэра.

По его словам, Тернавский "вместе с Иващенко планирует запустить не новый осмос, а коммунальное оборудование, что обеспечивало бесплатной водой все школы и детские сады Мариуполя, которое физически находилось на его территории".

Как писал УНИАН, цены на средства гигиены в магазинах временно оккупированного Мариуполя в два-три раза выше, чем на подконтрольной территории. Жители города, у которых нет ни работы, ни денег, не могут позволить себе самое необходимое.

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