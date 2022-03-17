Захоронениями в городе вынуждены заниматься обычные коммунальные службы. Немало тел до сих пор под завалами.

В Мариуполе Донецкой области российские оккупанты не пускают местных жителей на кладбища - людей приходится хоронить прямо в парке в центре города.

Об этом рассказал заместитель городского головы Сергей Орлов в интервью Forbes Украина.

"...хороним их мы, в основном, в братских могилах. Потому что в индивидуальных не получается. Мы хороним их в Городском саду (Детский центральный парк культуры и отдыха - УНИАН), в центре. Окрестности города закрыты. Русские не выпускают нас на действующие кладбища. Сначала хоронили на закрытом лет сорок Центральном кладбище. Сейчас там нет места. Поэтому в Городском саду. Некоторые у себя во дворах хоронят", - сообщил Орлов.

По его словам, по состоянию на 13 марта в городе было уже 2 358 погибших. Однако это лишь те, кого смогли обнаружить.

"Надо понимать, что это тела, которые находились на улице. Под завалами есть еще люди, о которых мы не знаем. Поэтому, эту цифру смело можно умножить на 1,5-2", - отметил заместитель мэра.

Захоронениями в городе занимаются обычные коммунальные службы.

"Всех коммунальщиков, кто доступен, кто не боится, назначают на эту работу. Они берут и хоронят людей. ... Стараемся вести учет. У кого есть документы, то их в журналы заносят. Идентифицируем процентов 70% людей", - добавил Сергей Орлов.

Ранее заместитель городского головы рассказал, что в Мариуполе в результате действий российских оккупантов не осталось ни одного целого здания.

Также УНИАН публиковал рассказ жительницы Мариуполя, которой удалось выбраться из блокадного города. По ее словам, Мариуполь сегодня - это город страха, смерти и ужаса, а его жители крайне нуждаются в помощи.

А мэр Вадим Бойченко записал обращение, в котором рассказал, что россияне устроили в Мариуполе геноцид украинского народа.

Вас также могут заинтересовать новости: