Украинский президент рассказал о прямых параллелях со временами гитлеризма.

Российский диктатор Владимир Путин опасен тем, что он не является психически больным. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian.

"Когда я говорю, что он болен... Он не сумасшедший, вы же понимаете. Он опасен. И это гораздо страшнее. То есть он не остановится", - сказал Зеленский.

Украинский президент отметил, что популярные на Западе сравнения российско-украинской войны с Первой мировой являются некорректными. По мнению Зеленского, значительно уместнее будет сравнить российское вторжение в Украину с агрессией гитлеровской Германии в Европе.

Видео дня

"Идеология российского фашизма она ничем не отличается. Методика у Путина ничем не отличается от гитлеровской политики. Как они массовые казни делали, захоронения, изнасилования - ничем не отличается. И даже маршруты, пути оккупации Украины - те же, что использовала фашистская Германия", - объясняет Зеленский.

Опасность, которая исходит от Путина

Как писал УНИАН, Владимир Путин может уничтожить ЕС и НАТО вместе с западной демократией как таковой. По мнению историка и бывшего политического советника Томаса Клаузена, для этого Путину не обязательно начинать войну против стран Запада: есть более изощренные инструменты.

Также мы рассказывали, что европейские правые силы, симпатизирующие путинской России, договариваются о создании антилиберальной коалиции в новом составе Европарламента. С такой инициативой выступила французская правая популистка Марин Ле Пен, ее поддержал действующий руководитель Венгрии Виктор Орбан.

Вас также могут заинтересовать новости: