Украинское государство не готово отдать свою свободу диктатору, подчеркнул президент.

Президент Владимир Зеленский высказался о потерях Украины во время войны с РФ и в этом контексте "сочным" словом описал диктатора Владимира Путина.

Во время полномасштабной войны гибнут лучшие украинцы, герои - мужчины, женщины и дети, рассказал глава государства во время интервью NBC News. "Война забирает лучших из нас.... Но Украина не готова отдать свою свободу этому проклятому террористу (в оригинале это звучало как "f*cking terrorist" - ред.) Путину...", - подчеркнул президент.

Лидер украинцев добавил, что именно поэтому мы боремся.

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По словам Владимира Зеленского, он не считает, что война с россиянами на украинской земле зашла в тупик. Президент поделился, что украинские воины придумывают различные планы, операции, чтобы быстрее продвигаться вперед и наносить неожиданные удары по России.

Ранее украинский лидер говорил, что нет смысла вести переговоры с Владимиром Путиным, поскольку главарь россиян "неадекватный" человек и снова нападет на нашу страну, если она потерпит поражение.

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